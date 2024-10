O Flamengo se recuperou da derrota para o Corinthians e derrotou neste sábado (26), o Pinheiros (SP) por 66 a 61, em jogo válido pela terceira semana do Novo Basquete Brasil (NBB). Com a quarta vitória em cinco partidas, o time carioca passou para a segunda posição, enquanto a equipe paulista está em quarto, com duas derrotas em cinco atuações.