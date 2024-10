Após a boa estreia na chave de simples, do WTA 1000 de Wuhan, na China, com vitória sobre a americana Madison Keys, Bia Haddad Maia acabou sofrendo uma derrota na primeira rodada do torneio de duplas. Ela e a alemã Laura Siegemund foram derrotadas pela canadense Leylah Fernandez e pela indonésia Aldila Sutjiadi por 2 a 1, de virada, parciais de 2/6, 7/5 e 10-6, após 1h58min de partida.