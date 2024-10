A concorrência milionária no futebol está cada vez mais acirrada na Europa, com os clubes investindo pesado em contratações de jovens. Neste quinta-feira, o Barcelona anunciou a renovação do talentoso meia Fermín López, de somente 21 anos, por mais quatro temporadas. O clube catalão fez um novo contrato para não perder sua joia e estipulou uma multa rescisória de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 3,13 bilhões).