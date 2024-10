Guilherme Arana adotou um discurso positivo após a vitória do Atlético-MG, na quarta, garantindo que as dores musculares que o tiraram no decorrer do jogo "não eram nada". Exames nesta sexta confirmaram lesão na coxa esquerda e ele acabou cortado da Seleção Brasileira, dando lugar ao botafoguense Alex Telles.