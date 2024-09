A sexta posição na tabela de classificação das Eliminatórias obriga a Seleção Brasileira a buscar uma vitória diante do Equador nesta sexta-feira (6). Porém, o ambiente vivido em Curitiba não é de pressão. Pelo contrário, em frente ao hotel onde os jogadores estão concentrados, há festa e comoção cada vez que os atletas vão e voltam dos treinos no CT do Caju.