A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou para as oitavas de final do US Open pelo quarto ano consecutivo ao derrotar neste sábado (31) a russa Anastasia Pavlyuchenkova 27ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e 31 minutos na quadra central de Flushing Meadows.