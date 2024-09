O norte-americano Tommy Paul, 14º do ranking mundial precisou de quatro sets para derrotar o canadense Gabriel Diallo, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (5), 6/3, 6/1 e 7/6 (7-3), neste sábado (31) e garantir uma vaga nas oitavas de final do US Open, onde enfrentará o italiano Jannik Sinner, atual líder da classificação da ATP. Esta é a segunda vez que o tenista de 27 anos chega a esta fase da competição.