São Paulo cai em armadilha do Atlético-MG, empata jogo catimbado e está fora da Copa do Brasil

O São Paulo está fora da Copa do Brasil. A equipe empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG, nesta quinta-feira (12). Ainda que as duas equipes tenham tido bons momentos, principalmente, no primeiro tempo, o futebol foi condizente com a qualidade do gramado da Arena MRV, casa atleticana em Belo Horizonte. Um trabalho de recuperação de quase um mês não foi suficiente para corrigir irregularidades na grama, que fez a bola quicar excessivamente e dificultou o domínio dos jogadores.