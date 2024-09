A paz está restabelecida de vez no Santos após triunfo apertado diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, por 1 a 0, nesta quinta-feira (19). Apenas um ponto atrás do líder Novorizontino, a equipe pode assumir o topo da tabela da Série B no confronto direto de segunda-feira, na Vila Belmiro e, mais que isso, celebra abrir seis de vantagem sobre o Mirassol, quinto colocado, após a terceira vitória consecutiva.