O Novorizontino continua mais líder do que nunca na Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a 27ª rodada, o time do interior paulista irá dormir com quatro pontos de vantagem para o vice-líder Santos, depois de superar Brusque por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Rafael Donato foi o autor do gol.