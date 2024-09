Fluminense x São Paulo: Denúncia de árbitro no STJD pode influenciar pedido de anulação do jogo

O árbitro Paulo César Zanovelli foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na segunda-feira, por descumprir uma das regras do futebol na vitória por 2 a 0 do Fluminense sobre o São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão. Por isso, está sujeito a suspensão de 15 a 120 dias, conforme determinado pelo artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), no qual foi enquadrado. Ainda não há data para o julgamento.