O Santos conseguiu mudar um histórico recente, se vingou da polêmica do Fair Play do primeiro turno e venceu o América-MG por 2 a 1 neste domingo (15) na Vila Belmiro pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Santos chegou aos 46 pontos, um a menos do que o líder Novorizontino. A equipe mineira permanece com 38.