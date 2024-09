Sob nova direção, o Paysandu quebrou seu jejum de nove jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Márcio Fernandes no lugar de Hélio dos Anjos, o time paraense venceu o confronto direto contra o Guarani de virada, por 2 a 1, neste sábado, no estádio da Curuzu, em Belém (PA), na sequência da 26ª rodada.