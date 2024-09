Em confronto direto, o Vitória levou a melhor sobre o Atlético-GO, neste sábado (14), e fez 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alerrandro e Matheuzinho marcaram os gols do time baiano, que mesmo assim segue na zona de rebaixamento.