Em uma tarde com atuação de gala do garoto Estêvão, o Palmeiras não teve dificuldades para golear o Criciúma, neste domingo (15), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Com um primeiro tempo primoroso e uma etapa complementar sóbria, o time alviverde construiu o placar de 5 a 0 com dinamismo e se mantém próximo ao Botafogo na luta pelo tricampeonato nacional consecutivo.