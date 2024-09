O Botafogo derrotou o Corinthians por 2 a 1, na noite deste sábado (14), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca ganha vantagem na liderança, com 53 pontos contra 49 do Fortaleza, 47 do Palmeiras e 44 do Flamengo. Já os corintianos continuam na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 25. A situação pode piorar caso o Cuiabá vença o Inter na segunda-feira.