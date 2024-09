O Guarani conseguiu sua reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer, por 1 a 0, o Mirassol, nesta terça-feira, pela 27ª rodada, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Com isso, deixou para trás as derrotas para o América-MG (3 a 0) e Paysandu (2 a 1), ambas fora de casa, mas ainda continua na lanterna com 24 pontos.