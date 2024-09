Em um jogo emocionante, a Ponte Preta venceu o CRB por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo foi válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa ficou com um jogador a menos após expulsão de Rômulo e os visitantes aproveitaram os espaços nos últimos minutos com Dodô, para decretar a importante vitória.