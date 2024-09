Convocado de última hora para a Seleção Brasileira, Lucas Moura revelou nesta quarta-feira (4) que celebrou sua nova chance no time como se fosse a primeira vez. O meia-atacante foi chamado no sábado passado para substituir Savinho, cortado por questões físicas, para os dois jogos do Brasil nesta Data Fifa. A seleção enfrentará Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.