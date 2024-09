O Operário-PR fez o dever de casa nesta terça-feira, na sequência da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), o time paranaense encarou o Guarani, e com gol de pênalti, cobrado por Boschilia, ex-jogador dos campineiros, venceu por 1 a 0.