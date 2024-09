Em um jogo digno de 'final' de Série B do Campeonato Brasileiro, Santos e Novorizontino empataram, por 1 a 1, nesta segunda-feira (23), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 28ª rodada. O resultado foi melhor para o time do interior, que manteve a liderança com 51 pontos, um a mais que o rival. Sport e Mirassol, ambos com 46, completam a zona de acesso (G-4).