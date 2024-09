Um dos líderes do Santos nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Giuliano vai alcançar uma marca importante nesta segunda-feira (23), justamente na decisiva partida contra o líder Novorizontino, na Vila Belmiro. Ele disputará seu 800º jogo como profissional e poderá celebrar o feito com a volta do time à liderança da tabela.