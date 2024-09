O Coritiba conquistou um importante resultado fora de casa para voltar a encostar no G-4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa e não tendo feito uma boa atuação, venceu o Ituano por 1 a 0, com gol de Matheus Frizzo no segundo tempo, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Do outro lado, complicou o time paulista que tem grandes chances de voltar à zona de rebaixamento ao fim da rodada.