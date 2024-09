A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB) definiu nesta segunda-feira (2), em eleição, a sua nova composição. A comissão, que assumirá em 2025, terá a veterana Hortência Marcari, lenda do basquete nacional, e os judocas Ketleyn Quadros e Rafael "Baby" Silva, medalhistas nos Jogos de Paris-2024, entre outros atletas e ex-esportistas.