Destaque das categorias de base do Santos, o boliviano Miguel Terceros, o Miguelito, voltou a treinar com a equipe profissional nesta semana, sob o comando de Fábio Carille, após se destacar com a seleção boliviana. O jovem tenta convencer o comandante da equipe alvinegra que pode ser útil na busca pelo acesso na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.