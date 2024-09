Será possível ver o eclipse desta terça-feira? Clima deve favorecer observação em todo o Brasil; confira

A noite da próxima terça-feira (17) será de tempo firme e pouca nebulosidade em quase todas as regiões do Brasil, conforme previsão da Climatempo. As condições climáticas são favoráveis para a observação do eclipse lunar, que começa às 21h41min e se estende até a madrugada de quarta-feira (18). Apesar da projeção de tempo firme, a fumaça das queimadas em diversos Estados brasileiros e em países vizinhos pode ofuscar o fenômeno em algumas áreas, especialmente no centro-oeste e norte do país.