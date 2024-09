Colégio centenário Notícia

Inspirado em Chicago, novo edifício do Instituto Educacional deve ser inaugurado em 2026

Estrutura com 10.400 metros quadrados terá auditórios, cantina, sala de aula adaptada para educação infantil e cozinha experimental, entre outros espaços. Projeto foi apresentado em encontro no ginásio do colégio nesta terça-feira

17/09/2024 - 22h02min