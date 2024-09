Apesar de ter vencido apenas uma vez nas últimas sete apresentações do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem tudo para se recuperar, chegar ao G-4 do Nacional e buscar o título da Copa Sul-Americana. Essa é a opinião do goleiro Cássio, que vê a oscilação da equipe como passageira e acredita que a torcida celeste terá bons motivos para festejar até o fim do ano.