A Justiça Eleitoral concedeu liminarmente um pedido de Ricardo Nunes (MDB) e outro de José Luiz Datena (PSDB) para que Pablo Marçal (PRTB) retire do ar vídeos com ofensas aos adversários de campanha pela prefeitura de São Paulo deste ano. No mérito, os casos ainda serão julgados e Marçal ainda poderá mover recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP).