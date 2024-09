A Rádio Gaúcha transmite ao vivo a 39ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre, neste domingo (29), e a prova pode ser acompanhada com imagens no YouTube de GZH. O primeiro atleta a passar a linha de chegada foi Maxwell Kortek Rotich, de Uganda, às 9h21min. Já Vivian Kiplagati, do Quênia, venceu no feminino, que teve a brasileira Franciane Moura em segundo lugar.