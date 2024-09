A 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que ocorrerá neste final de semana, vai provocar alterações no trânsito e no transporte público das regiões central e sul da Capital. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os bloqueios começam às 23h desta sexta-feira (27), na Avenida Diário de Notícias, no sentido Centro-Bairro, onde será montada a arena do evento.