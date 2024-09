Conversas Cruzadas: o que leva 18,5 mil pessoas às ruas de Porto Alegre para a Maratona?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o diretor da prova e do Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), Paulo Silva, o jornalista e criador do canal Corrida no Ar, Sérgio Rocha, a jornalista e embaixadora da Maratona Internacional de Porto Alegre, ⁠Mariana Fritsch, e a criadora de conteúdo, ⁠Julia Sette, para debater o que leva 18,5 mil pessoas às ruas de Porto Alegre para a Maratona.