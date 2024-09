O paulista Gustavo Heide superou o gaúcho Orlando Luz por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1 em apenas 66 minutos de partida e garantiu nesta quinta-feira (26) uma vaga nas quartas de final do ATP Challenger de Antofagasta, no Chile. O torneio disputado em quadra de saibro distribui US$ 133 mil (R$ 725 mil) em prêmios e garante ao campeão 100 pontos no ranking mundial.