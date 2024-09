As norte-americanas Jessica Pegula e Coco Gauff mostraram força e passaram para a terceira rodada do WTA 1000 de Pequim. Segunda favorita na China, Pegula fez 6/1 e 7/6 (4) diante da francesa Diane Parry e agora desafia Veronika Kudermetova neste sábado. A russa bateu a local Wang Xinyu com 3/6, 6/4 e 7/5.