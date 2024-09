Desde a demissão do técnico Gareth Southgate, vice-campeão da Eurocopa em 2021 e 2024, a Inglaterra busca um substituto para o cargo. Em geral, a Federação Inglesa (FA) opta por treinadores do Reino Unido, semelhante ao que acontece no Brasil. Na vitória sobre a Irlanda por 2 a 0, no último sábado, no entanto, Lee Carsley, ex-jogador de futebol irlandês, esteve sob o comando do time inglês, de forma interina.