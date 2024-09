Portugal se manteve com 100% de aproveitamento na Liga das Nações ao derrotar a Escócia, de virada, por 2 a 1, neste domingo (8), no estádio da Luz, em Lisboa, pela segunda rodada. Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo, marcou o seu gol de número 901 e liderou sua seleção a mais um triunfo na competição.