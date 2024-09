A Inglaterra confirmou o favoritismo e iniciou sua trajetória na Liga das Nações B (divisão de acesso) com vitória sobre a Irlanda por 2 a 0, no Aviva Stadium, em Dublin. A derrota acabou sendo amarga para os irlandeses, já que os gols da partida foram de Declan Rice e Grealish, jogadores que chegaram a atuar pela seleção de base da Irlanda, antes de defender, no profissional, o English Team.