Com novidade no ataque, Brasil está escalado para enfrentar o Equador nas Eliminatórias

Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta pela sétima rodada do torneio, que dá vaga para a Copa do Mundo de 2026. Partida ocorre no Couto Pereira, em Curitiba

06/09/2024 - 21h13min