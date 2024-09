A segunda edição da COB Expo, o encontro de todos os esportes organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), foi encerrada neste domingo (29), em São Paulo. A entidade que rege o esporte no país comemorou as cerca de 72 mil pessoas, 20% a mais do que em 2023, que compareceram nos cinco dias de evento, que reuniu gestores, atletas, ex-atletas, patrocinadores, fãs e estudantes em um só local.