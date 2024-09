Beatriz Haddad Maia segue escrevendo seu nome na história do US Open. A brasileira enfrentou a dinamarquesa Carolina Wozniacki, ex-número 1 do mundo, e venceu por 2 sets a 1, parciais 6/2, 3/6 e 6/3, em 2h41min de partida. Com o resultado, Bia está nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, feito que apenas uma brasileira conseguiu na história: Maria Esther Bueno em 1968.