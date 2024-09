Sob o comando do espanhol Carlos Alcaraz, o Time Europa buscou uma forte virada neste domingo (22) e se sagrou campeão da Laver Cup, em Berlim. Os europeus venceram por 13 a 11 depois que o Time Mundo encerrou o sábado com 8 a 4 no placar geral. A reviravolta contou com a liderança do número três do mundo, que venceu suas duas partidas no dia.