O brasileiro Thiago Wild foi derrotado pelo espanhol Jaume Munar, neste domingo (22), na decisão do Challenger 125 de Bad Waltersdorf, na Áustria. Com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h13min de jogo, o cabeça de chave número 1 confirmou o favoritismo e faturou o título da competição e manteve o jejum do tenista paraense, que não vence uma competição desde setembro do ano passado, quando foi o campeão do Challenger de Genoa, na Itália.