A brasileira Bia Haddad Maia conquistou neste domingo (22) o maior título de sua carreira, após derrotar a russa Daria Kasatkina, 13° do ranking mundial, na decisão do WTA 500 de Seul, de virada, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1, em 1h50min de partida. Está é a quarta conquista da paulista no circuito profissional e a primeira na temporada.