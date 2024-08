Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo de bater uma nova e gigantesca marca em sua carreira. Nesta quinta-feira (22), na abertura do Campeonato Saudita, o atacante do Al-Nassr marcou e se aproximou dos 900 gols na carreira. No primeiro tempo do empate em 1 a 1 com o Al-Raed, CR7, de cabeça, abriu o placar, chegando ao seu gol de número 898. Veja acima.