Kylian Mbappé deixou o PSG há poucos meses e, desde então, possui uma relação deveras conturbada com seu ex-clube. Segundo o jornal francês Le Monde, o novo reforço do Real Madrid foi à Justiça da França para exigir do time de Paris 55 milhões de euros (R$ 330 milhões na cotação atual), por conta de salários atrasados e bônus.