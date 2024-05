A novela chegou ao fim. Kylian Mbappé, atacante francês do Paris Saint-Germain, anunciou que não vai renovar o seu contrato com o clube, que encerra em junho deste ano. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (10), o jogador de 25 anos agradeceu pelas temporadas passadas no clube e disse que vai revelar seu futuro em breve. A maior parte da imprensa europeia indica que o craque deve acertar sua ida ao Real Madrid na próxima temporada.