Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo não se cansa de estufar as redes. O atacante do Al-Nassr marcou três vezes na goleada de 6 a 0 sobre o Al-Wehda, neste sábado (4), pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. Com o seu quarto hat-trick na temporada, o craque agora fica a dez gols dos 900 na carreira.