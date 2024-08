A Udinese confirmou, neste sábado, a contratação do chileno Alexis Sánchez. Atual campeão italiano pela Inter de Milão, o atacante de 35 anos assinou contrato por dois anos com o clube que o havia levado do Cobreloa, do Chile, à Europa há 16 anos. Ele será apresentado na quarta-feira e vestirá a camisa 7 nesta temporada.