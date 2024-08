Campeão olímpico, Noah Lyles responde provocações de astro da NFL: "Está querendo aparecer"

Com duas medalhas em Paris, Noah Lyles tem sido o centro das atenções nos EUA, não só por suas conquistas, mas também pelas polêmicas fora das pistas. Ele, que já havia feito provocações à atletas da NBA, agora troca farpas com Tyreek Hill, astro da NFL. Tudo começou após o jogador de futebol americano dizer que o corredor "fingiu estar doente" na conquista do bronze nos 200m em Paris — Lyles havia disputado a prova mesmo depois do diagnóstico de Covid-19.