O Red Bull Bragantino mostrou pontaria e precisão para aproveitar as chances e construir a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, no Estádio Nabi Abi Chedid, no interior paulista, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado que mantém o time de Bragança Paulista na briga pelo G6 na tabela.